Поліція розслідує побиття ексвійськового у Смілі
- Автор:
- Ліза Бровко
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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття колишнього військовослужбовця у Смілі на Черкащині.
Про це повідомили Нацполіція і ГУ Нацполіції в Черкаській області.
Там уточнили, що керівництво главку розпочало службове розслідування щодо дій працівників поліції.
У неділю, 7 вересня, у соцмережах зʼявилося відео бійки колишнього військовослужбовця та водія Hyundai, яка сталася неподалік села Ротмистрівка 3 вересня.
Батьки колишнього військовослужбовця розповіли йому, що їх підрізали на дорозі. Чоловік вирішив розібратися з водієм. Коли вони зустрілися, конфлікт між ними переріс у бійку.
Поліцейські сектора реагування патрульної поліції прибули на місце, опитали учасників і викликали медиків. Ексвійськовий відмовився від госпіталізації та спочатку казав, що претензій ні до кого не має. і написав зустрічну заяву, в якій просив припинити розгляд справи. Однак потім він все ж написав заяву про завдання йому тілесних ушкоджень.
Справу розслідують за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.