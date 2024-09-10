Поліція розслідує побиття ексвійськового у Смілі

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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття колишнього військовослужбовця у Смілі на Черкащині.

Про це повідомили Нацполіція і ГУ Нацполіції в Черкаській області.

Там уточнили, що керівництво главку розпочало службове розслідування щодо дій працівників поліції.

У неділю, 7 вересня, у соцмережах зʼявилося відео бійки колишнього військовослужбовця та водія Hyundai, яка сталася неподалік села Ротмистрівка 3 вересня.

Батьки колишнього військовослужбовця розповіли йому, що їх підрізали на дорозі. Чоловік вирішив розібратися з водієм. Коли вони зустрілися, конфлікт між ними переріс у бійку.

Поліцейські сектора реагування патрульної поліції прибули на місце, опитали учасників і викликали медиків. Ексвійськовий відмовився від госпіталізації та спочатку казав, що претензій ні до кого не має. і написав зустрічну заяву, в якій просив припинити розгляд справи. Однак потім він все ж написав заяву про завдання йому тілесних ушкоджень.

Справу розслідують за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.