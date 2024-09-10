Від справи про зґвалтування хлопчика на Полтавщині відсторонили кількох правоохоронців. Причини

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Під час розслідування знущання і зґвалтування хлопчика на Полтавщині від виконання обовʼязків відсторонили чотирьох працівників місцевої поліції через ймовірні порушення справедливого судового розгляду справи з їхнього боку.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Під час слідства зʼясували, що дані про побиття і сексуальне насилля над потерпілим внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань несвоєчасно. Представник омбудсмана Дмитра Лубінця ознайомився з матеріалами справ про адміністративне правопорушення в Котелевському районному суді, де розглядали невиконання батьками кривдників обовʼязків щодо виховання дітей.

Прокуратура почала службове розслідування дій працівників поліції, до яких попередньо зверталися батьки потерпілого, лише після суспільного розголосу. Наразі дисциплінарна комісія проводить службове розслідування.

Від виконання службових обовʼязків на період службового розслідування відсторонили:

начальника сектора поліцейської діяльності в селищі Котельва;

його заступника;

інспектора ювенальної превенції;

заступника начальника поліції Зінькова, який на момент виявлення злочину виконував обовʼязки начальника сектора поліцейської діяльності в Котельві.

Представник омбудсмана Дмитра Лубінця ознайомився із судовою справою і виявив обставини, які наразі можуть вказувати на підстави для звернення з дисциплінарними скаргами до Вищої ради правосуддя, під час розгляду яких буде надана належна правова оцінка діям судів.

Що передувало

У мережі інформація про інцидент зʼявилась 30 серпня. Авторка посту Ярослава Скороход стверджує, що на пляжі «Мусійка» в Котельві троє місцевих хлопців принижували та знущались над 12-річним підлітком. За її словами, дитину спершу побили, а потім зґвалтували палкою.

На підтвердження своїх слів Скороход наводить дві постанови (тут і тут) із судового реєстру. У постановах зазначено, що напад стався в середині червня, а підозрювані вчинили «хуліганські дії» щодо малолітнього, зокрема ображали його, «примушували оголятися, знімали з нього плавки та принижували». Один з них фільмував усе це на телефон, а потім поширив відео серед своїх знайомих.

До відповідальності притягнули батьків двох правопорушників, оскільки вони були молодші 16 років (Скороход каже, що їм 15 і 14). Батьків визнали винними в невиконанні обовʼязків щодо виховання дітей та призначили штраф. Одним — 850 гривень, іншим — 1 190.

Скороход говорила і про третього нападника, ймовірно, повнолітнього, але про нього в матеріалах справи не йшлося.

Під Котелевським відділенням поліції 31 серпня зібралися приблизно 20 людей, які прийшли підтримати родину постраждалого хлопчика. Також вони вимагали якісного розслідування і справедливого покарання для кривдників. Після цього правоохоронці розпочали нове кримінальне провадження за статтею про сексуальне насильство.

На ситуацію відреагував і омбудсман Дмитро Лубінець. Він підготував лист до керівництва Національної поліції з вимогою провести службове розслідування і притягнути винних до відповідальності.

Після розголосу поліція повідомила про підозру двом фігурантам, причетним до знущання над 12-річним хлопчиком.