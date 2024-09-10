Україна братиме участь у «Євробаченні-2025»

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Україна братиме участь у 69-му пісенному конкурсі «Євробачення» у Швейцарії.

Про це повідомило «Суспільне мовлення».

За словами голови правління «Суспільного» Миколи Чернотицького, «Євробачення» — це важливий майданчик комунікації зі світом і ключовий елемент культурної дипломатії. А голова делегації України на «Євробачення» Оксана Скибінська вважає, що зараз треба, щоб Україну продовжували бачити й чути.

«Євробачення-2025» відбудеться в місті Базель. Гранд-фінал проведуть 17 травня, а півфінали — 13 і 15 травня 2025 року. Повний перелік країн, які братимуть участь у конкурсі, оприлюднять пізніше цього року.

На «Євробаченні-2024» перемогу здобула Швейцарія, яку цьогоріч представляли Nemo з піснею “The Code”. Представниці України alyona alyona & Jerry Heil посіли третє місце з піснею “Teresa & Maria” та постановкою від дворазової номінантки «Ґреммі» — Таню Муіньо. Україна — єдина країна в історії конкурсу, яка щороку проходить до фіналу з моменту першого року участі (2003).