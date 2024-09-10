ХАМАС каже про загибель 40 цивільних палестинців через ізраїльський удар. Ізраїль спростовує

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Reuters

Управління цивільної оборони ісламістського угруповання ХАМАС заявляє, що армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) вдарила по гуманітарній зоні на півдні Гази. Загинули 40 людей, ще 60 поранені. Ані спростувати, ані підтвердити цю інформацію неможливо — ХАМАС не відокремлює цивільних і бойовиків у статистиці про загиблих. Водночас ізраїльські війська кажуть, що їхні літаки атакували оперативний центр в місті Хан-Юнісі, що належить бойовикам ХАМАС. За їхніми словами, ЦАХАЛ мінімізував шкоду для цивільних завдяки високоточним боєприпасам.

Про це пишуть BBC і Times of Israel.

Місцеві жителі заявили, що три удари були спрямовані по наметах, де жили цивільні переміщені громадяни в гуманітарній зоні міста Аль-Мавасі, що на захід від міста Хан-Юніс. Свідки кажуть, що внаслідок атаки зруйновані 20 наметів і утворилися щонайменше чотири майже 9-метрові вирви.

Представники ХАМАС заявили, що рятувальникам заважають вирви — під завалами піску залишаються цілі родини, проте необхідної техніки, щоб їх викопати, немає.

Команди проводять пошуково-рятувальну операцію після авіаудару Ізраїлю по наметовому містечку переміщених палестинців у районі Аль-Мавасі в Хан-Юнісі, Газа. Reuters

У заяві представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявив, що військові напали на високопоставлених терористів ХАМАС, які діяли в командно-контрольному центрі, розташованому в гуманітарній зоні в Хан-Юнісі.

«Терористичні організації в секторі Гази продовжують систематично зловживати цивільною та гуманітарною інфраструктурою, включно з визначеною гуманітарною територією, для тероризму проти Держави Ізраїль і військ ЦАХАЛ», — сказав він.

Водночас ХАМАС відкинув твердження Ізраїля про те, що їхні бійці присутні в цьому районі, назвавши це «відвертою брехнею».

Речник ЦАХАЛ полковник Авічай Адрі опублікував карту зон, які необхідно евакуювати, — за його словами, ці території небезпечні для цивільного населення через бойові дії.

Ізраїль критикують

Світові лідери неодноразово засуджували Ізраїль за удари по цивільному населенню. Наприклад, після авіаудару по табору палестинців президент Туреччини Реджеп Ердоган обіцяв притягнути ізраїльського премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу до відповідальності. Удар засудили президент Франції Емманюель Макрон, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Сполучені Штати теж широко критикують Ізраїль, насамперед премʼєра Біньяміна Нетаньягу.

У травні 2024 року Міжнародний суд ООН зобовʼязав Ізраїль припинити операцію в секторі Гази, а в січні — вжити низку «тимчасових заходів» для запобігання геноциду в секторі Гази.

Водночас в Ізраїлі заявляють, що війна проти ХАМАС триватиме стільки, скільки треба.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Нове загострення війни триває від 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1 195 мирних жителів.

Жертвами тієї атаки стали понад 1 200 людей, ще понад 250 захопили в заручники та вивезли в Газу. У відповідь Ізраїль почав військову операцію в секторі Гази, у ній загинули близько 300 військових ЦАХАЛ.

ХАМАС заявляє, що за час ізраїльської операції загинули понад 40 тисяч жителів Гази, а сотні тисяч були змушені залишити свої домівки. Підтвердити ці дані неможливо, особливо щодо загиблих. ХАМАС не відокремлює цивільних і бойовиків у статистиці.