Зеленський призначив тимчасового виконувача обовʼязків голови Закарпатської ОВА

Новини

Мирослав Білецький/Facebook

Президент України Володимир Зеленський призначив Мирослава Білецького тимчасовим виконувачем обов’язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ зʼявився на сайті Офісу президента.

До цього посаду обіймав Віктор Микита, звільнення якого Кабмін погодив 6 вересня.

Мирослав Білецький був першим заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації з 2021 року. Є депутатом Закарпатської обласної ради VIII скликання від Закарпатської обласної організації політичної партії «Рідне Закарпаття». Також був депутатом двох попередніх скликань.

Мирослав Білецький/Facebook

Напередодні, 5 вересня, в уряді відбулися кадрові перестановки. Тут детально про всі призначення.