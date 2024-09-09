Російський дрон, який залетів у Латвію, мав вибухівку

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Російський дрон, який 7 вересня, залетів у Латвію, був Shahed з вибухівкою.

Про це сказали представники латвійських Національних збройних сил під час брифінгу, передає LSM.lv.

Командувач армії Латвії генерал-лейтенант Леонід Калніньш заявив, що на сході країни впав безпілотник типу Shahed — саме такі дрони використовує Росія для атак по Україні. Наразі триває поглиблений аналіз комплектуючих дрона — вже зібрали всі речові докази.

Командувач Військово-повітряних сил Латвії Вієстурс Масюліс повідомив, що вибухівку, яку містив дрон, знищили на землі після його падіння. Зараз триває слідство, щоб встановити: дрон зазнав пошкоджень чи впав самостійно.

Калніньш сказав, що висновки аналізу і моніторингу ситуації свідчать: дрон не був націлений на Латвію. Водночас міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що цей дрон країни-агресора, тобто Росії, був спрямований проти демократично вільного суспільства України. Він неодноразово наголошував на тому, що дискусії про те, чи був цей безпілотник зловмисно націлений на Латвію, є другорядними, головним є результат: повітряний простір Латвії порушив безпілотник Росії.