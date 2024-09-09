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У «Дії» запрацювала послуга онлайн-шлюбу по відеозвʼязку

Автор:
Оля Березюк
Дата:

У застосунку «Дія» запрацювала послуга «Шлюб онлайн» для всіх охочих. Раніше сервіс був на бета-тестуванні.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

У відомстві наголосили, що особливо важливою послуга є для військових і пар, які через війну не можуть бути поруч.

Як скористатися послугою:

Також у «Дії» можна визначити, що робити з прізвищем після весілля: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне.

Уже в день весілля необхідно буде зайти за посиланням у «Дії» на онлайн-церемонію, де чекатиме працівник Цифрового ДРАЦС. Процес одруження триває до 30 хвилин.

Цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в «Дію» протягом доби. А фізичний документ можна замовити доставкою «Укрпошти» чи забрати у відділенні.

Подати заяву на одруження в дії можуть українці, які:

За необхідності заяву на шлюб можна скасувати і повторно подати її в будь-який зручний час.