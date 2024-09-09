У «Дії» запрацювала послуга онлайн-шлюбу по відеозвʼязку

Новини

У застосунку «Дія» запрацювала послуга «Шлюб онлайн» для всіх охочих. Раніше сервіс був на бета-тестуванні.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

У відомстві наголосили, що особливо важливою послуга є для військових і пар, які через війну не можуть бути поруч.

Як скористатися послугою:

оновіть «Дію» і зайдіть у «Сервіси» — «Шлюб онлайн»;

виберіть «Зробити пропозицію» та надішліть сповіщення половинці на зручний месенджер;

партнер отримає запит і має відповісти протягом 14 днів;

після згоди надайте свої дані для заяви протягом 12 годин;

система запропонує вільні дати — найближчі для церемонії будуть за пʼять днів.

Також у «Дії» можна визначити, що робити з прізвищем після весілля: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне.

Уже в день весілля необхідно буде зайти за посиланням у «Дії» на онлайн-церемонію, де чекатиме працівник Цифрового ДРАЦС. Процес одруження триває до 30 хвилин.

Цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в «Дію» протягом доби. А фізичний документ можна замовити доставкою «Укрпошти» чи забрати у відділенні.

Подати заяву на одруження в дії можуть українці, які:

старші 18 років;

мають верифікований податковий номер;

мають ID-картку чи закордонний паспорт у «Дії»;

не перебувають в іншому шлюбі;

якщо розлучені — про це є дані в реєстрі ДРАЦС.

За необхідності заяву на шлюб можна скасувати і повторно подати її в будь-який зручний час.