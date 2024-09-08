У Румунію залетів російський дрон — там піднімали F-16

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Міністерство оборони Румунії підтвердило, що на територію країни залетів російський дрон під час чергової атаки РФ на Україну.

Про це йдеться в пресрелізі румунського Міноборони.

Російські окупанти 8 вересня атакували цивільну й портову інфраструктуру в Україні поблизу кордону з Румунією. Система радіолокаційного спостереження виявила та відстежила траєкторію російського безпілотника, який увійшов у румунський повітряний простір, а потім залишив його.

Через цю ситуацію мешканці повітів Тулча і Констанца отримали сповіщення з попередженням про небезпеку. У небо підняли два винищувачі F-16. Румунські військові проводять розвідку в районі, де літав безпілотник.

Міністерство оборони Румунії засудило атаки Росії проти об’єктів української цивільної інфраструктури.

У Міністерстві закордонних справ України теж зреагували на цей інцидент. За словами міністра Андрія Сибіги, той факт, що російські дрони порушили повітряний простір Румунії та Латвії, слугує нагадуванням — агресивні дії РФ виходять за межі України.

«Колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край агресії РФ, захистити життя і зберегти мир у Європі», — зазначив він.