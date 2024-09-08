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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський призначив двох заступників голови ОП та двох радників президента.

Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента.

Журналіст та один з авторів промов президента Дмитро Литвин став радником президента з питань комунікацій.

Ексголову Мінстратегпрому Олександра Камишіна призначили позаштатним радником Зеленського зі стратегічних питань.

Заступниками керівника ОП стали колишня голова Мінреінтеграції Ірина Верещук та ексголова Закарпатської ОВА Віктор Микита (з посади голови ОВА його звільнили сьогодні ж іще одним указом).