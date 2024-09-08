Повітряні сили ЗСУ: Російські дрони вкотре порушили повітряний простір Румунії

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У ніч на 8 вересня Росія вкотре запустила безпілотники в бік України. Декілька дронів порушили повітряний простір Румунії.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Близько 02:50 група ударних БпЛА залетіла у повітряний простір Румунії.

Незадовго до цього у Повітряних силах попередили про атаку російських дронів на Одеську область. Одна з груп БпЛА летіла до міста Вилкове, яке розташоване на кордоні з Румунією.

Близько 03:00 зʼявилась інформація про те, що один з безпілотників літає в районі Сабангії на території Румунії. А вже о 03:40 він покинув територію Румунії, пролетів через Вилкове та продовжив рух у прибережній акваторії моря Одещини.

Румунське медіа Digi24 пише, що цієї ночі жителям повітів Тулча та Констанца прийшло сповіщення системи Ro-Alert, яка попередила їх про загрозу падіння небезпечних об’єктів. Офіційно Румунія поки на ситуацію не реагувала.