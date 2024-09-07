Дрони СБУ вразили склад з боєприпасами і технікою у Воронезькій області РФ
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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monitor / Telegram
У ніч на 7 вересня дрони Служби безпеки України вразили великий склад з боєприпасами і технікою в селі Солдатське у Воронезькій області Росії.
Про це повідомили джерела «Бабеля» в СБУ.
Росіяни активно використовували цей склад, щоб перекидати техніку в Україну. Після удару українських дронів на ньому зафіксували чотири потужні пожежі, а боєприпаси безперервно детонують.
Місцева влада проводить термінову евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.
«Військові аеродроми, склади з боєприпасами та обʼєкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, є законними цілями», — зазначили джерела «Бабеля».
- Дрони атакували Воронезьку область вночі 7 вересня. Місцевий губернатор Олександр Гусєв написав, що в Острогозькому районі «виявили та подавили безпілотник». Дрон нібито впав, через що спалахнула пожежа, яка поширилася на «вибухонебезпечні предмети». Почалася детонація.
- Спочатку Гусєв говорив про евакуацію одного села в Острогозькому районі, а згодом оголосив, що евакуюватимуть уже кілька сіл. Які саме, він не уточнив. Тим часом Міноборони Росії про знищення безпілотників у Воронезькій області не повідомило. Лише звітувало про збиті дрони в Курській і Бєлгородській областях.
- Два тижні тому в цьому ж районі також детонував склад із боєприпасами. Тоді вибухи тривали майже дві доби, оголошували евакуацію.