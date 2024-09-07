Дрони СБУ вразили склад з боєприпасами і технікою у Воронезькій області РФ

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monitor / Telegram

У ніч на 7 вересня дрони Служби безпеки України вразили великий склад з боєприпасами і технікою в селі Солдатське у Воронезькій області Росії.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в СБУ.

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Росіяни активно використовували цей склад, щоб перекидати техніку в Україну. Після удару українських дронів на ньому зафіксували чотири потужні пожежі, а боєприпаси безперервно детонують.

Місцева влада проводить термінову евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.

«Військові аеродроми, склади з боєприпасами та обʼєкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, є законними цілями», — зазначили джерела «Бабеля».