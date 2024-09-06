Словенія змінює свого кандидата в єврокомісари після заклику номінувати більше жінок для гендерного балансу

Новини

Кандидат у єврокомісари від Словенії Томаж Весел зняв свою кандидатуру на тлі заклику голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн номінувати більше жінок.

Про це пише словенське медіа Delo.

Весел сказав премʼєр-міністру Роберту Голобу, що знімає свою кандидатуру через «розбіжності в поглядах на майбутній склад Європейської комісії, які випливають з розмови між ним і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн».

Голоб вже провів переговори з партнерами по коаліції, щоб висунути нового кандидата в єврокомісари. Орієнтовно, уряд ухвалить рішення 9 вересня.

Імовірною кандидаткою називають Марту Кос — в різні роки вона була послом Словенії в Німеччині, Швейцарії, Латвії та Ліхтенштейні, а у 2022-му балотувалась в президенти. До приходу в політику була журналісткою.

Чому це важливо

Європейська комісія — вищий орган виконавчої влади Європейського Союзу, який приблизно відповідає ролі та функціям уряду в системах національних держав. На відміну від національних урядів, Єврокомісія також може виконувати функцію законодавчої ініціативи.

Комісія складається з 27 членів, зокрема президента і віцепрезидента. Хоча кожного члена призначає національний уряд — по одному від держави-члена ЄС, вони не представляють свою країну в ЄК. Однак на практиці вони іноді обстоюють національні інтереси своїх країн.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн прагне мати гендерно збалансовану команду. Politico писало, що вона тисне на членів ЄС, аби ті висували в єврокомісари жінок. Наразі національні столиці подали лише девʼять кандидатур жінок із 26, окрім самої фон дер Ляєн.