Канада оголосила про новий пакет допомоги для України

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На засіданні у форматі «Рамштайн» Канада оголосила про нову військову допомогу України, передає урядова пресслужба.

Канада передасть Україні понад 80 тисяч наземних ударних ракет CRV7. Їх уже готують до відправки в Польщу, а звідти вони прибудуть в Україну в найближчі місяці.

Ці ракети вже зняли з експлуатації, їх використовували Королівські Військово-повітряні сили Канади на винищувачах CF-18.

Канада також передасть 970 кулеметів C6, 10 500 пістолетів калібру 9 мм, списані 29 шасі бронетранспортерів M113 і 64 бойові розвідувальні машини Coyote LAV. Їх перепрофілюють або використають на запчастини.

З 2022 року Канада виділила Україні 4,5 мільярда канадських доларів військової допомоги.

Сьогодні, 6 вересня, на авіабазі в Німеччині проходить 24-те засідання у форматі «Рамштайн» для допомоги Україні. Президент України Володимир Зеленський казав, що на зустрічі обговорять «далекобійні рішення партнерів», маючи на увазі дозвіл бити далекобійною зброєю по цілях у Росії.