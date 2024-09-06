Прокурор МКС: Монголії доведеться пояснити Гаазі свою відмову заарештувати Путіна

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Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що Монголії доведеться пояснити, чому вона не заарештувала лідера РФ Володимира Путіна під час візиту до країни.

Про це він заявив в інтервʼю російській службі BBC News.

Оскільки Монголія визнає юрисдикцію МКС, вона мала виконати ордер на арешт Путіна. Однак не зробила цього.

«Переговорний процес на рівні суду ведеться. Судді можуть дати свої рекомендації на випадок, якщо виявлять відсутність співпраці. Але я не хочу нічого передбачати, тому що зараз це питання вирішується між суддями й урядом Монголії», — каже Карім Хан.

Відповідаючи на запитання BBC, чи опиниться Путін під судом у Гаазі, Карім Хан згадав Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії.

«Люди сміялися, коли трибунал щодо колишньої Югославії домагався ордерів на арешт Караджича і Младича, не кажучи вже про Мілошевича. Але, як свідчить історія, ці люди, які в минулому володіли великою владою у своїй країні та в регіоні, зрештою опинилися на лаві підсудних», — резюмував прокурор.

Що передувало

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер про арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей в РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації українських дітей з окупованих територій України до Росії, що є воєнним злочином. Путін і Львова-Бєлова як офіційні підозрювані мають бути заарештовані у країнах, що ратифікували Римський статут. Де-юре для них закриті 123 країни, зокрема й Монголія, яка ратифікувала його у 2002 році.

Путін після видачі ордеру виїздив тільки в Білорусь, Киргизстан, Китай, КНДР, Обʼєднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Вʼєтнам та Азербайджан. Ці країни Римський статут не ратифікували, тому вони не зобовʼязані виконувати ордер МКС.

Однак під час візиту Путіна в Монголію 2—3 вересня — а це його перший візит до країни-члена МКС після видачі ордера на його арешт — його не заарештували. Як згодом пояснили в Монголії, нібито через залежність країни від російських енергопродуктів.