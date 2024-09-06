Україна розслідує 28 розстрілів українських військовополонених Росією

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Офіс генерального прокурора України розслідує 28 випадків розстрілу українських військовополонених від початку повномасштабного вторгнення Росії. Загалом через це загинули 62 українських військові.

Про це генеральний прокурор Андрій Костін заявив CNN.

Джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України надали CNN список 15 випадків розстрілів від листопада 2023 року, більшість з яких підтверджено відео- та аудіоперехопленнями безпілотників.

Одне з відео, отримане CNN, зняли на Торецькому напрямку — там одна з найскладніших ситуацій на фронті. На кадрах українські військовослужбовці виходять із підвалу з піднятими руками, щоб здатися, а потім їх розстрілюють російські війська. Прокуратура Донецької області порушила справу за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Також CNN отримало відео, зняте в травні в Запорізькій області, неподалік Роботиного. На ньому російські військові наказують військовополоненим українцям лягти на землю долілиць. Після цього російський командир із позивним «Турок» віддає наказ солдату «Малому» «обнулити їх». На відео видно, як російські військові відкривають вогонь.

Кількість страт українських військовополонених зросла цього року. Генпрокурор Костін вважає ці вбивства воєнними злочинами й частиною організованої політики Кремля.

«Якщо військовополонені здаються, якщо вони показують, що вони здаються, якщо вони без зброї в руках, то розстріл є воєнним злочином», — заявив Костін.

Генпрокурор Костін каже, що росіяни вбивали українських військовополонених у різних областях України. Це також робили різні підрозділи. Тож можна стверджувати, що це є політикою Кремля, її можуть зарахувати до злочинів проти людяності.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий після публікації CNN закликав світ засудити черговий воєнний злочин Росії.

«Ми шоковані жахливими кадрами, отриманими телеканалом CNN, на яких видно, як росіяни холоднокровно вбивають українських солдатів, що здаються в полон. Цей воєнний злочин є частиною триваючих грубих порушень Росією міжнародного гуманітарного права. Російське варварство є ганьбою для людства», — заявив він.

Україна закликає всі держави та міжнародні організації рішуче засудити систематичні вбивства та катування Росією українських військовополонених.