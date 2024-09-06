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США анонсували новий пакет допомоги Україні на $250 мільйонів.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на засіданні формату «Рамштайн».

Очікується, що президент США Джо Байден схвалить цю допомогу вже сьогодні. За словами Остіна, цей військовий пакет збільшить можливості для задоволення зростаючих потреб України.

Водночас Остін не повідомив, що саме увійде в новий пакет допомоги.