США анонсували новий пакет допомоги Україні на $250 мільйонів
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Getty Images
США анонсували новий пакет допомоги Україні на $250 мільйонів.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на засіданні формату «Рамштайн».
Очікується, що президент США Джо Байден схвалить цю допомогу вже сьогодні. За словами Остіна, цей військовий пакет збільшить можливості для задоволення зростаючих потреб України.
Водночас Остін не повідомив, що саме увійде в новий пакет допомоги.
- Сьогодні, 6 вересня, на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині проходить 24-тє засідання у форматі «Рамштайн» для допомоги Україні. Президент України Володимир Зеленський говорив, що на зустрічі обговорять «далекобійні рішення партнерів», маючи на увазі дозвіл бити далекобійною зброєю по цілям у Росії.
- Минулий пакет допомоги на $125 мільйонів США оголосили напередодні Дня Незалежності України. Туди увійшли боєприпаси, ракети та безпілотники.