Росіяни вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині. Є загиблі й постраждалі

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Росіяни атакували Павлоград, що на Донеччині. Одна людина загинула. Також відомо про 18 постраждалих, серед них девʼятирічна дівчинка. Усіх госпіталізували.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У місті сталося декілька займань. В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Надзвичайники загасили пожежу і врятували пʼятьох людей.

Яке озброєння армія РФ застосувала по Павлограду, Лисак не повідомив. Однак зранку Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу балістики і рух швидкісних цілей у напрямку Павлограда.

Станом на 12:00 постраждалих через атаку по Павлограду вже 30. Серед них троє дітей — окрім девʼятирічної дівчинки, потерпіли ще чотирирічний і 11-річний хлопці. Серед госпіталізованих двоє у важкому стані. Медики роблять все, аби їх врятувати, розповів Лисак.