Швеція виділить майже €44 мільйони на підтримку енергетики й опалення в Україні
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash
Уряд Швеції схвалив виділення додаткових 500 мільйонів шведських крон (приблизно €43,9 мільйона) на підтримку опалення й енергетики в Україні.
Про це йдеться на сайті уряду Швеції.
Це один з найбільших внесків Швеції в енергопостачання України. Завдяки цим коштам встановлять дві газові турбіни для виробництва електроенергії. Їх охоронятимуть, щоб мінімізувати наслідки російських атак.
За цей проєкт відповідає Шведське агентство з міжнародного розвитку та співробітництва разом з Україною та іншими міжнародними фінансовими установами. Підприємство має запрацювати вже у 2025 році.
За підрахунками Світового банку, ця підтримка може допомогти виробляти електроенергію для 185 тисяч людей.
- З 22 березня росіяни масовано атакували українську енергосистему і вже знищили понад 9 гВт — половину від пікового споживання електроенергії взимку. Через це українцям і промисловості регулярно вимикають світло.