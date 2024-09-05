Матвій Бідний став міністром молоді та спорту

Новини

Міністром молоді та спорту призначили Матвія Бідного. До цього він був виконувачем обовʼязків. За його призначення були 239 нардепів.

Матвій Бідний.

Матвій Бідний з 2020 року обіймав посаду заступника міністра молоді та спорту. До цього працював головним спеціалістом відділу пріоритетних неолімпійських видів спорту департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту, а також директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України.

Уже 9 листопада 2023 року Бідного призначили тимчасовим виконувачем обовʼязків міністра спорту.