Мінекології очолила Світлана Гринчук

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Верховна Рада проголосувала за призначення Світлани Гринчук на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

До цього Гринчук працювала заступницею міністра енергетики України. Вона є експерткою у сфері енергетики, зміни клімату та захисту довкілля з досвідом роботи в секретаріаті Кабінету міністрів України, Міндовкіллі, Світовому банку, міжнародних проєктах технічної допомоги (GIZ, USAID) та участі в переговорах у рамках ООН, Енергетичного співтовариства, OECD.

4 вересня парламент підтримав звільнення Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля і природних ресурсів України.