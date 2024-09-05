Ольгу Стефанішину призначили міністром юстиції. Вона також залишиться віцепремʼєр-міністром

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Верховна Рада погодила призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністра юстиції України.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк. За були 253 нардепи.

Ольга Стефанішина

Раніше Стефанішина займалася лише напрямком європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Що відомо про Ольгу Стефанішину

Ольгу Стефанішину призначили на посаду віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України 4 червня 2020 року.

До того, з березня до грудня 2017 року працювала на посаді директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів. У грудні 2017 року її призначили генеральним директором цієї установи.

Має досвід роботи в Мінʼюсті. З 2010 до 2015 року спочатку працювала заступницею директора департаменту міжнародного права в Мінʼюсті, а потім — директоркою департаменту європейської інтеграції.