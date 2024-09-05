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Депутати підтримали закон, який зменшує присутність держави на банківському ринку

Автор:
Ліза Бровко
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Sarinya Pinngam / EyeEm / Getty Images

Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт № 11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, тобто про особливості приватизації державних банків.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За проголосували 249 депутатів. Цей закон — одна з вимог Світового банку, його мають ухвалити у двох читаннях протягом вересня.

Головною метою документа є зменшити присутність держави на банківському ринку. У пояснювальній записці йдеться, що законопроєкт розробили з урахуванням рекомендацій експертів Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Він має встановити чіткі процедури продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, на конкурентних засадах і за участі радника.

Ось що ще передбачає проєкт закону:

Крім того, документ пропонує унеможливити участь у конкурсі з продажу акцій банків державного сектора людей, які перебувають під санкціями чи повʼязані з війною Росії проти України.