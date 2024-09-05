Експосадовця Міноборони Хмельницького підозрюють у мільярдних збитках державі

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Колишньому тимчасовому виконувачу обовʼязків директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби за збитки в 1,1 мільярда гривень.

В Офісі генерального прокурора не називають імені підозрюваного, але з деталей справи випливає, що йдеться про Богдана Хмельницького.

Слідство встановило, що службовці Міноборони у 2022—2023 роках уклали з підприємцями договори про постачання мастильних засобів, нафти і дистилятів для техніки спеціального призначення. І підозрюваний Хмельницький включив до цих договорів податок на додану вартість, що завдало збитків на понад 1,1 мільярда гривень.

Експосадовцю загрожує до восьми років увʼязнення.

Крім того, Богдана Хмельницького підозрюють у розтраті понад 1,7 мільярда гривень та перешкоджанні ЗСУ — за закупівлю неякісних бронежилетів за завищеними цінами.

Тим часом Вищий антикорупційний суд розглядає кримінальні провадження за обвинуваченням експосадовця у розтраті державних грошей та перешкоджанні ЗСУ при закупівлі неякісних бронежилетів, форми та іншої амуніції на загальну суму понад 1,3 мільярда гривень.