Евакуаційні потяги з Покровська більше не відправлятимуться
- Автор:
- Олександра Амру
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З прифронтового Покровська на Донеччині більше не курсуватимуть евакуаційні потяги через ускладнення безпекової ситуації.
Про це повідомили Мирноградська міська військова адміністрація і голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Від 5 вересня початковою станцією відправлення евакуаційних потягів буде станція Павлоград у Дніпропетровській області.
Відстань між Покровськом і Павлоградом — понад 100 кілометрів.
Покровськ — прифронтове місто у Донецькій області. Цей район протягом останніх кількох місяців є найгарячішою точкою фронту. Там відбувається найбільше боїв.
Місцева влада закликала місцеве населення до термінової евакуації, оскільки ворог наближається до міста. Раніше у Покровську та сусідніх населених пунктах оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми.
Евакуацію потягами з Покровська на Донеччині проводили щоденно. З 18 квітня поїзд відвозив людей до Житомирщини, а до цього — до Черкащини.
- Напередодні Філашкін повідомляв, що у Покровську перебувають 26 тисяч людей, серед них — 1 076 дітей. За останній місяць з міста евакуювалися понад 20 тисяч людей.