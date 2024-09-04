США ввели санкції проти російських пропагандистів, підозрюваних у впливі на вибори. У переліку — RT і Симоньян

Новини

Міністерство фінансів США ввело санкції проти десяти людей та двох організацій, підозрюваних у впливі на вибори в Штатах.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зокрема, у списку «Діалог» — некомерційна організація, заснована у 2019 році урядом Москви. США вважають, що вона використовує технології штучного інтелекту в російській дезінформації для протидії виборчим кампаніям. У мережу «Діалогу» входить, наприклад, онлайн-медіа Readovka.

Також обмеження ввели проти гендиректора «Діалогу» Володимира Табака. Раніше він обіймав кілька посад в Адміністрації президента Росії.

Санкції ввели й проти медіагрупи «Россия сегодня» та пʼяти її дочірніх компаній: «РИА Новости», RT, TV-Новости, Ruptly і Sputnik.

Серед росіян, проти яких ввели санкції, наступні:

Маргарита Симоньян — головна редакторка RT;

Єлизавета Бродська — заступниця головного редактора RT;

Антон Анісімов — заступник головного редактора RT;

Андрій Кияшко — заступник директора англомовного інформаційного мовлення RT;

Костянтин Калашников — менеджер цифрових медіапроєктів RT;

Олена Афанасьєва — співробітниця відділу цифрових медіапроєктів RT;

Олексій Гаращенко — очолює прокремлівську групу хакактивістів RaHDit;

Анастасія Єрмошкіна — працює з Геращенком;

Олександр Неженцев — працює з Геращенком, є адміністратором і розробником кіберінструментів, які використовує ФСБ.

Санкції передбачають, що все майно та частки в майні зазначених вище людей і організацій на території США будуть заморожені.

Наприкінці липня Associated Press писало, що Росія розгорнула масштабну кампанію з дезінформації перед виборами у США. Головна мета — підірвати підтримку України.