CNN: Адміністрація Байдена планує звинуватити Росію в постійних спробах вплинути на вибори 2024 року

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Адміністрація президента США Джо Байдена планує звинуватити Росію в постійних зусиллях вплинути на президентські вибори у США 2024 року.

Про це повідомили CNN шість джерел.

Очікується, що Білий дім публічно засудить ці дії, а Міністерство юстиції оголосить про правоохоронні заходи, спрямовані на приховану російську кампанію.

За словами джерел, основна увага в заяві США приділяється російським пропагандистам з RT. Американські чиновники вважають цей телеканал ключовим елементом пропаганди Кремля.

Також США оголосять російське «Агентство соціального дизайну» ще одним джерелом російської пропаганди. Американський Мінфін вже наклав на нього санкції за адміністрування сайтів фейкових новин у Європі на замовлення російського уряду.

Очікується, що ці кроки стануть найбільш значущою публічною відповіддю адміністрації Байдена на вплив РФ на американських виборців.