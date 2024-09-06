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Lobby X запускає карʼєрне консультування для ветеранів. Як це працюватиме

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Агенція Lobby X запускає карʼєрне консультування для ветеранів — їм допомагатимуть знайти роботу після служби. Ця послуга безкоштовна.

Lobby X не пропонує ветеранам і ветеранкам роботу, але допомагає знайти її — враховуючи сильні сторони людини й актуальну ситуацію на ринку праці.

«За період служби у військових можуть змінюватися пріоритети, цінності та життєві обставини. Це впливає на те, де і як вони хочуть реалізувати себе після служби. Тож ми підтримаємо ветеранів і ветеранок під час пошуку роботи», — пояснюють у Lobby X.

Як це працюватиме

Також на сайті є корисні поради — там пояснюють, як скласти мотиваційний лист і резюме, підготуватися до співбесіди і створити акаунт у LinkedIn.