Україна евакуювала з Лівану 25 своїх громадян

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Україна евакуювала з Лівану ще одну групу з 25 українців, серед яких 11 дітей та 14 жінок, й одного громадянина Чехії через погіршення безпекової ситуації.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Зараз евакуйовані прибули до Польщі. Вони отримують всю необхідну допомогу та прямуватимуть в Україну.

МЗС продовжує допомогати громадянам України в Лівані. Українське посольство залишається на звʼязку з громадянами, які хочуть виїхати з Лівану та шукають додаткові варіанти евакуації.

Евакуація громадян була спільною операцією Головного управління розвідки та МЗС України.

Раніше МЗС рекомендувало українцям утриматися від будь-яких поїздок до Лівану, а тим, хто перебуває в цій країні, залишити її.