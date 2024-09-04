Німеччина замовила 17 систем ППО IRIS-T для України

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив замовлення додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T для Бундесверу та українських Збройних сил.

Про це він сказав під час візиту на військову базу неподалік міста Кіль 4 вересня, повідомляє Bloomberg.

Шольц заявив про замовлення 17 систем IRIS-T для України на додаток до семи вже поставлених. Чотири з них відправлятьдо кінця цього року, а решту — з наступного.

«Це свідчить про те, що німецька підтримка України не припиняється. Ми спланували все заздалегідь і вчасно забезпечили контракти й фінансування, щоб Україна могла й надалі повністю покладатися на нас», — зазначив Шольц.

Джерело Bloomberg зазначило, що до 2026 року Україна отримає 24 системи IRIS-T з Німеччини, 12 середньої дальності й 12 малої.

Він також додав, що шість IRIS-T для Бундесверу коштуватимуть приблизно €950 мільйонів.