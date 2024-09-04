Уночі ППО збила сім ракет і 22 ударних дрони

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Getty Images / «Бабель»

У ніч на 4 вересня росіяни вдарили по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами Shahed.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Загалом росіяни запустили по Україні 42 повітряні цілі:

дві аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області РФ;

дві крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;

шість крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області РФ;

три крилаті ракети «Іскандер-К» із території окупованого Криму;

29 ударних дронів Shahed-131/136 із Курської області РФ.

Загалом вдалося збити 29 повітряних цілей:

чотири крилаті ракети Х-101;

три крилаті ракети «Іскандер-К»;

22 ударних дрони Shahed-131/136.

Шість ударних безпілотників зникли з радарів, імовірно їх подавили радіоелектронною боротьбою, ще один полетів у Білорусь.

Протиповітряна оборона працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській і Сумській областях.

До відбиття російської повітряної атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.