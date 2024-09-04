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Уночі ППО збила сім ракет і 22 ударних дрони

Автор:
Олександра Амру
Дата:

Getty Images / «Бабель»

У ніч на 4 вересня росіяни вдарили по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами Shahed.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Загалом росіяни запустили по Україні 42 повітряні цілі:

Загалом вдалося збити 29 повітряних цілей:

Шість ударних безпілотників зникли з радарів, імовірно їх подавили радіоелектронною боротьбою, ще один полетів у Білорусь.

Протиповітряна оборона працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській і Сумській областях.

До відбиття російської повітряної атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.