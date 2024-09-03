Троє міністрів і голова Фонду держмайна подали заяви про відставку
- Автор:
- Олександра Амру
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Getty Images / «Бабель»
До Верховної Ради надійшли заяви про відставку від:
- міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна;
- міністра юстиції Дениса Малюськи;
- міністра захисту довкілля і природних ресурсів України Руслана Стрільця;
- голови Фонду державного майна України Віталія Коваля.
Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Усі заяви розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань.
Олександр Камишін підтвердив інформацію про подання заяви про відставку.
«Написав заяву на звільнення з посади міністра. Готуюсь до закритого звіту перед комітетами економіки й оборони, а також до відкритого звіту у Верховній Раді. Продовжу працювати в оборонці, але в іншій ролі», — повідомив Камишін.
Що відомо про посадовців
Олександр Камишін
Олександр Камишін на посаді керівника Мінстратегпрому з 2023 року. Від 10 квітня 2023 року — член Ставки верховного головнокомандувача. До цього з 2022-го був головою правління «Укрзалізниці». У минулому — менеджер у Dragon Capital і SCM, засновник компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm і Fortior Capital.
Денис Малюська
Денис Малюська — український юрист, бізнесмен, голова правління BRDO/World Bank Group, народний депутат України ІХ скликання від партії «Слуга народу». Міністр юстиції України з 29 серпня 2019 року. Член Національної інвестиційної ради з грудня 2019-го.
Руслан Стрілець
Обіймає посаду міністра захисту довкілля і природних ресурсів України з 14 квітня 2022 року. Перед цим тимчасово виконував обовʼязки міністра з листопада 2021 року.
У 2007—2012 роках працював у Дніпропетровській облдержадміністрації, а після цього почав працювати на держпосадах в галузі охорони довкілля.
Навчався у Дніпропетровському національний університеті імені О. Гончара за спеціальністю «Міжнародна економіка», ще вивчав правознавство і спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища». Також навчався у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при президентові України за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».
Віталій Коваль
21 листопада 2023 року Верховна Рада призначила Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України. До цього він був керівником Рівненської ОДА з 2019 року. Був кандидатом у мери Рівного від партії «Слуга народу».
На початку 2000-х недовго працював у банківській сфері. Потім аж до 2019-го очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях. Крім того, він є першим віцепрезидентом Всеукраїнської федерації греко-римської боротьби й членом Національного олімпійського комітету України.