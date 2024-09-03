Голова та член наглядової ради «Укренерго» йдуть у відставку після звільнення Кудрицького

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Голова наглядової ради «Укренерго» Данієль Доббені та її член Педер Андреасен достроково припиняють свої повноваження через звільнення голови Володимира Кудрицького, яке вважають політично вмотивованим.

Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

Учора, 2 вересня, Наглядова рада провела позачергове засідання з ініціативи голови Володимира Кудрицького. Він представив звіт щодо забезпечення захисту об’єктів високовольтної мережі під час російських атак та ситуації навколо компанії в публічній площині.

Під час засідання більшість членів Наглядової ради прийняли рішення достроково припинити повноваження Володимира Кудрицького за згодою сторін. Однак сьогодні, 3 вересня, Данієль Доббені та Педер Андреасен повідомили про дострокове припинення повноважень як членів наглядової ради компанії.

«Ми вважаємо, що рішення про дострокове звільнення керівника «Укренерго» є політично вмотивованим і, за результатами представленого звіту, для нього не має жодних обґрунтованих підстав», — йдеться в їхній заяві.

Вони також зазначили, що за час роботи в правлінні «відчували політичний тиск і спостерігали постійні спроби в обхід конкурсу призначити в правління компанії людей, професійні якості яких викликали сумніви». Крім того, Доббені та Адреасен кажуть, що регулярно отримували звіти від менеджменту «Укренерго» про негативний вплив на репутацію компанії з боку «анонімних джерел в соцмережах та тиск на співробітників з боку правоохоронних органів».

«Ми не бачимо можливості продовжувати свою роботу в Наглядовій Раді «Укренерго». Порушення принципів корпоративного управління та прийняття рішення про звільнення її керівника без доказу неналежного управління є неприйнятним», — заявили вони.

Звільнення Кудрицького «є неприйнятним», і може позначитися на подальшій співпраці «Укренерго» з операторами-членами ENTSO-E, зазначили Андреасен і Доббені.

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