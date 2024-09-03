Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт про підвищення податків

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Верховна Рада не підтримала законопроєкт № 11416-д про збільшення податків. Його відправили на повторне перше читання.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

За були 224 нардепи — не вистачило двох голосів. Загалом очікується, що прийняття цього законопроєкту принесе бюджету 30 мільярдів гривень цього року та 126 мільярдів у 2025-му.

Законопроєкт передбачає підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5%, встановлення військового збору в розмірі 1% від доходу для ФОП — платників єдиного податку ІІІ групи, а також встановлення військового збору для ФОП — платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% мінімальної зарплати.

Встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому скасують воєнний стан.

Проєкт також пропонує встановити ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.

Раніше цей законопроєкт підтримав комітет Ради з питань фінансів.