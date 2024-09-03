В Україні запустили єдину платформу комунальних послуг. Як вона працює
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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В Україні запустили експериментальну «Єдину платформу житлово-комунальних послуг».
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Система автоматизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, покращить облік споживачів і дозволить краще контролювати якість послуг.
Користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень, а також зможуть укласти чи розірвати договір онлайн.
У майбутньому платформу інтегрують з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними.
- Від початку повномасштабного вторгнення боргів за житлово-комунальні послуги побільшало на третину. Найбільше неплатників — у Дніпропетровській та Харківській областях, а найчастіше позиваються в суд через борги за опалення та воду, свідчать дані «Опендатабот».