Росія засудила на 20 років полоненого спецпризначенця ГУР

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Telegram / Головне управління розвідки МО України

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону, що в РФ, засудив військовополоненого бійця Головного управління розвідки Міноборони України до 20 років позбавлення волі. Імовірно, йдеться про Олександра Любаса, який потрапив у полон під час спроби висадки у Криму в жовтні 2023 року.

Про це повідомляє російська державна агенція ТАСС з посиланням на заяву представника суду.

Російський суд звинуватив українця у нібито незаконному перетині кордону РФ, зберіганні та контрабанді зброї, теракті й навчанні з метою терористичної діяльності.

Україна рішення суду наразі не коментувала.

Що передувало

У жовтні минулого року розвідка повідомила, що українські спецпризначенці знову десантувалися на території Криму і вдарили по окупантах. Відео рейду закінчується кадрами, на яких бійці тримають український прапор і кажуть: «Крим буде українським або безлюдним».

Пізніше очільник ГУР МОУ Кирило Буданов підтвердив, що під час операції боєць на імʼя Олександр Любас потрапив у полон до росіян.