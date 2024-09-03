Reuters: На московському НПЗ після атаки дронів призупинили роботу установки, яка дає половину потужності заводу
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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Московський НПЗ «Газпромнафта» призупинив роботу установки комбінованої переробки «Євро+» після атаки дронів 1 вересня.
Про це повідомили Reuters три джерела.
Завод може відновити переробку нафти на установці «Євро+» після ремонту через пʼять-шість днів, додали джерела.
На установку «Євро+» припадає близько 50% загальної потужності заводу з первинної переробки нафти, оскільки її установка з перегонки сирої нафти має потужність 6 мільйонів тонн нафти на рік.
До складу «Євро+» також входять установка риформінгу потужністю 1 мільйон тонн на рік і установка гідроочищення дизельного палива потужністю 2 мільйони тонн на рік.
У 2023 році Московський завод переробив 11,6 мільйона тонн нафти, виробивши 2,6 мільйона тонн бензину, 3,3 мільйона тонн газойлю, 2,3 мільйона тонн мазуту і 900 тисяч тонн авіаційного палива.
- Атака по НПЗ сталась 1 вересня. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що через удар виникла пожежа в «окремому технічному приміщенні» на заводі. У той же день під атакою також опинились дві теплоелектростанції — у Підмосковʼї та в Тверській області. Всього дрони вдарили по 14 регіонах РФ.