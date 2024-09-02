Зʼявились фото російської нафтобази в Пролетарську, яка горіла 16 днів
- Автор:
- Оля Березюк
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У Пролетарську Ростовської області РФ завершилася пожежа на нафтобазі, яка тривала 16 днів. Російська служба «Радіо Свободи» показала її наслідки.
Вогонь пошкодив понад 30 резервуарів, кожен з яких вміщує 500 м³ палива. Якість знімка, зробленого в понеділок об 11:22 за місцевим часом, не дозволяє оцінити збитки точніше.
За час гасіння вогню, за даними місцевої влади, постраждали 49 пожежників.
- Пожежа на нафтобазі в Пролетарську спалахнула 18 серпня, після того як по ній вдарили дронами. У Генштабі згодом підтвердили, що били по комбінату «Кавказ», де зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачали, зокрема, на потреби Збройних сил Росії.