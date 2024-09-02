Українець Цвєтов виграв золото на Паралімпіаді в забігу на 100 метрів
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
Українець Ігор Цвєтов переміг на Паралімпіаді-2024 в забігу на 100 метрів (клас T35).
Про це йдеться на сайті змагань.
Українець подолав дистанцію за 11.43 секунди, обігнавши одразу двох «нейтральних» росіян, які зайняли друге і третє місця.
Цвєтов — дворазовий паралімпійський чемпіон Ріо-2016 у забігах на 100 і 200 метрів. У Токіо український бігун зупинився за крок від золотої нагороди — фінішував другим на обох дистанціях.
Ще один українець Іван Тетюхін у цьому ж забігу фінішував шостим з результатом 12.07 секунди.
За пʼятий день Паралімпіади це вже друге золото. Перше раніше приніс плавець Денис Остапченко.
Загалом з початку змагань Україна виборола вже пʼять золотих, 12 срібних і 16 бронзових медалей.