Знущання і зґвалтування хлопчика на Полтавщині: двом фігурантам справи повідомили про підозру
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
Поліція повідомила про підозру двом фігурантам, причетним до знущання над 12-річним хлопчиком у селищі Котельва на Полтавщині.
Про це повідомила пресслужба поліції Полтавської області.
Зокрема, 15-річного хлопця підозрюють у сексуальному насильстві.
Іншого фігуранта, 22-річного місцевого жителя, підозрюють в сексуальному насильстві та втягненні неповнолітніх у протиправну діяльність. Його вже взяли під варту на два місяці.
Що передувало
У мережі інформація про інцидент зʼявилась 30 серпня. Авторка посту Ярослава Скороход стверджує, що на пляжі «Мусійка» в Котельві троє місцевих хлопців принижували та знущались над 12-річним підлітком. За її словами, дитину спершу побили, а потім зґвалтували палкою.
На підтвердження своїх слів Скороход наводить дві постанови (тут і тут) із судового реєстру. У постановах зазначено, що напад стався в середині червня, а підозрювані вчинили «хуліганські дії» щодо малолітнього, зокрема ображали його, «примушували оголятися, знімали з нього плавки та принижували».
Крім того, один з них фільмував усе це на телефон, а потім поширив відео серед своїх знайомих.
До відповідальності притягнули батьків двох правопорушників, оскільки вони були молодші 16 років (Скороход каже, що їм 15 і 14). Батьків визнали винними в невиконанні обовʼязків щодо виховання дітей та призначили штраф. Одним — у розмірі 850 гривень, іншим — 1 190.
Скороход говорила і про третього нападника, ймовірно, повнолітнього, але про нього в матеріалах справи не йшлося.
31 серпня під Котелевським відділенням поліції зібралися приблизно 20 людей, які прийшли підтримати родину постраждалого хлопчика. Також вони вимагали якісного розслідування і справедливого покарання для кривдників. Після цього правоохоронці розпочали нове кримінальне провадження за статтею про сексуальне насильство.
На ситуацію відреагував і омбудсман Дмитро Лубінець. Він підготував лист до керівництва Національної поліції з вимогою провести службове розслідування і притягнути винних до відповідальності.