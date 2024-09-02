«Дія» тестує «Національний кешбек» — за покупку українських товарів повертатимуть 10%

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У «Дії» почали тестувати послугу «Національного кешбеку» — за купівлю українських товарів повертатимуть 10%.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Таким чином українці зможуть отримувати до 3 тисяч гривень кешбеку щомісяця. Перший місяць програма працюватиме у форматі бета-тесту — тестуватимуть її функціонал.

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Аби доєднатися до програми, спершу треба оновити «Дію», відкрити спеціальний рахунок у банку, а потім обрати в застосунку послугу «Національний кешбек».

Отримані гроші можна витратити на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно, або ж задонатити на Сили оборони чи інвестувати у військові облігації.

«Долучившись до програми, кожен українець підтримає український бізнес і державу. Адже до 40% коштів, витрачених на український товар, повертається податками в бюджет і йде на потреби Сил оборони України», — зазначили в «Дії».

Перелік продавців, виробників та товарів, за які нараховується кешбек, — ось тут.

Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані у 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.