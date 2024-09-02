Уночі українська ППО збила 22 ракети і 20 ударних дронів

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Getty Images / «Бабель»

У ніч на 2 вересня російські війська атакували Київщину, Сумщину та Харківщину. Армія РФ запустила балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, а також ударні дрони Shahed з південного напрямку.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Загалом російські війська випустили по Україні щонайменше 35 ракет і 23 ударних дрони:

16 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей РФ;

14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області РФ;

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгороської області РФ;

ракета невстановленого типу із Бєлгороської області РФ;

23 ударні дрони Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарська РФ.

Українська протиповітряна оборона збила:

9 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;

13 крилатих ракет Х-101;

20 ударних дронів Shahed-131/136.

До відбиття атаки залучили підрозділи зенітних ракетних військ, засоби радіоелектронної боротьби Повітряних сил, а також розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Крім того, завдяки активній протидії Сил оборони України одна крилата ракета Х-101 та три ударні дрони до своїх цілей не долетіли.

Повітряні цілі збивали у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.