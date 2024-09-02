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Уночі українська ППО збила 22 ракети і 20 ударних дронів

Автор:
Олександра Амру
Дата:

Getty Images / «Бабель»

У ніч на 2 вересня російські війська атакували Київщину, Сумщину та Харківщину. Армія РФ запустила балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, а також ударні дрони Shahed з південного напрямку.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Загалом російські війська випустили по Україні щонайменше 35 ракет і 23 ударних дрони:

Українська протиповітряна оборона збила:

До відбиття атаки залучили підрозділи зенітних ракетних військ, засоби радіоелектронної боротьби Повітряних сил, а також розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Крім того, завдяки активній протидії Сил оборони України одна крилата ракета Х-101 та три ударні дрони до своїх цілей не долетіли.

Повітряні цілі збивали у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.