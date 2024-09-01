Через забруднення Сени перенесли змагання з паратріатлону

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На Паралімпіаді-2024 в Парижі перенесли змагання з паратріатлону через зниження якості води в річці Сені. Раніше через погіршення стану води у річці тренування та змагання переносили на літніх Олімпійських іграх — 2024.

Про це повідомив Міжнародний паралімпійський комітет.

Змагання з паратріатлону мали відбутися 1 вересня. Однак після дощу протягом останніх двох днів тести показали зниження якості води. Тепер усі 11 змагань з паратріатлону перенесли на 2 вересня.

Однак це ще залежить від майбутніх перевірок води.