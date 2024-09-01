З прикордоння Сумщини евакуювали вже 22 тисячі людей

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З Сумщини на сьогодні вдалося евакуювати вже 22 тисячі людей, оскільки російські війська продовжують обстрілювати область.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Лише від початку року росіяни здійснили понад 10 тисяч обстрілів Сумщини, тоді як за весь минулий рік ударів було 8 тисяч.

За словами начальника ОВА Володимира Артюха, лише за серпень росіяни понад 2,2 тисячі разів обстріляли населені пункти Сумської області. Армія РФ застосовує потужну зброю проти цивільного населення, зокрема керовані авіаційні бомби та FPV-дрони.

«Для захисту людей ми проводимо евакуацію, на сьогодні з небезпечних територій вже вдалось перемістити до 22 тисяч людей. І ми розуміємо, що чисельність евакуйованих буде зростати», — зазначив Артюх.

За його словами, для Сумщині зараз у пріоритеті забезпечити потреби вимушених переселенців, чиє житло знищила російська армія. Зокрема, вже є угода про встановлення десяти модульних будинків для 70 переселенців в Сумському районі, а на початку цього місяця планують запустити будівництво модульного містечка в Сумах на 100 людей. Проєкт фінансується за підтримки Шведського Червоного Хреста.

Як евакуюватися з Сумщини

Нині триває евакуація з населених пунктів, розташованих за 5—10 кілометрів від лінії зіткнення. Дізнатися про час і місце евакуації можна у керівника громади або ж старости населеного пункту. Також можна звернутися за телефонами: 095 386 43 06 (з 09:00 до 17:00), 050 650 70 83, (0542) 77-96-77 (цілодобово).

Інформацію щодо маршрутів руху, місць для тимчасового перебування та отримання першої допомоги також можна дізнатись, зателефонувавши на гарячу лінію Мінреінтеграції за телефоном 1548.