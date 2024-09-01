NYT: США вважають малоймовірним, що F-16 збили «дружнім вогнем» з системи Patriot

Новини

Пресслужба Офісу президента України

Американські посадовці вважають малоймовірним, що український винищувач F-16 під час масованої атаки 26 серпня збили дружнім вогнем із зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомляє газета New York Times, посилаючись на анонімні джерела серед офіційних осіб США.

Двоє високопоставлених військових чиновників США сказали NYT, що дружній вогонь, ймовірно, не був причиною збиття F-16.

За їхніми словами, американські та українські слідчі розглядають різні версії, серед них механічна несправність або помилка пілота.

Версію про дружній вогонь висловлювала нардепка Марʼяна Безугла, звинувачуючи тодішнього командувача Повітряних сил Миколу Олещука у замовчування ситуації. Натомість Олещук сказав, що не приховував інформації про авіатрощу літака F-16, пояснивши, що під час війни така інформація не може миттєво потрапляти в публічний простір.

Що передувало

Генеральний штаб ЗСУ 29 серпня офіційно підтвердив втрату Україною першого винищувача F-16. Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків втратили звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, а льотчик загинув.

Повітряне командування «Захід» ПС ЗСУ на тлі цього повідомило, що 26 серпня загинув льотчик Олексій «Мунфіш» Месь — він пілотував втрачений F-16.

Про катастрофу першим повідомило видання The Wall Street Journal. Медіа пише, що літак не збивала Росія, хоча інцидент стався під час масованих російських ракетних обстрілів 26 серпня.

30 серпня президент Володимир Зеленський звільнив командувача Повітряних сил Миколу Олещука. Він не розкрив причин звільнення, однак наголосив, що на командному рівні необхідно «посилюватись, берегти людей, берегти особовий склад, берегти всіх наших воїнів». Тимчасово ПС очолив Анатолій Кривоножко, командувач Повітряного командування «Центр».