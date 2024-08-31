Міністр оборони Умєров: Звільнення командувача Повітряних сил не повʼязане зі втратою F-16

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Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що звільнення Миколи Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ не повʼязане з катастрофою винищувача F-16.

Про це Умєров заявив в інтервʼю CNN.

«Я б, мабуть, сказав, що це ротація. Це два окремі питання… На цьому етапі я б їх не повʼязував», — сказав Умєров.

Умеров назвав смерть пілота «прикрою» і наголосив, що Україна розслідує те, що сталося.

«Ми аналізуємо те, що сталося. Ми також відкрили справу для наших партнерів, тому вони теж аналізують це і розслідують разом з нами», — заявив міністр оборони.

Генерал-лейтенант Микола Олещук був командувачем Повітряних сил з 2021 року. Повітряні сили тимчасово очолюватиме командувач Повітряного командування «Центр» ПС ЗСУ, генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

Що передувало

Генеральний штаб ЗСУ 29 серпня офіційно підтвердив втрату Україною першого винищувача F-16. Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків втратили звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, а льотчик загинув.

Про катастрофу першим повідомило видання The Wall Street Journal. Медіа пише, що літак не збивала Росія, хоча інцидент стався під час масованих російських ракетних обстрілів 26 серпня. ЙІмовірно, катастрофа сталася внаслідок «помилки пілота». Повітряне командування «Захід» ПС ЗСУ на тлі цього повідомило, що 26 серпня загинув льотчик Олексій «Мунфіш» Месь — він пілотував втрачений F-16.

Після цього народна депутатка Марʼяна Безугла заявила, що F-16, який пілотував Месь, був збитий з зенітно-ракетного комплексу Patriot «через дискоординацію між підрозділами». Вона звинуватила Повітряні сили у брехні та сказала, що катастрофа F-16 — щонайменше третій випадок, коли український літак із пілотом збила власна ППО.

Натомість Олещук сказав, що не приховував інформації про авіатрощу літака F-16, пояснивши, що під час війни така інформація не може миттєво потрапляти в публічний простір.

30 серпня президент Володимир Зеленський звільнив командувача Повітряних сил Миколу Олещука. Він не розкрив причин звільнення, однак наголосив, що на командному рівні необхідно «посилюватись, берегти людей, берегти особовий склад, берегти всіх наших воїнів».