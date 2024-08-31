Світовий банк виділить $415 мільйонів на підтримку освіти в Україні

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Рада директорів Світового банку схвалила запуск проєкту Learn, спрямованого на підтримку системи освіти в Україні. Доступний обсяг фінансування — $415 мільйонів.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Проєкт Learn має покращити умови для викладання і навчання, а також забезпечити всіх учасників освітнього процесу безпечними умовами для навчання і викладання.

Угоди планують підписати у вересні 2024 року. До кінця року Україна зможе отримати $200 мільйонів до загального фонду державного бюджету.

У Мінфіні пояснюють, що проєкт має зробити освітній процес безпечнішим в умовах воєнного стану.