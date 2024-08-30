Атака РФ по Харкову. Зросла кількість загиблих і поранених — що відомо на цю хвилину

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Російська армія близько 15:15 атакувала Харків. Загалом росіяни запустили по місту пʼять авіабомб УМПБ Д-30 з Бєлгородської області.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Росіяни поцілили в центральну частину міста, там було влучання в землю, загорілася трава. У Київському районі пошкоджені гаражі й навчальний заклад. У Індустріальному районі влучили у 12-поверховий будинок, також там пошкоджені пʼять автомобілів. У Слобідському районі поцілили в склад, також там пошкоджені три будинки.

Загалом відомо про 47 постраждалих мирних людей, 20 із них у тяжкому чи вкрай тяжкому стані. Деяким пораненим довелося провести ампутації. Також через обстріл загинуло щонайменше пʼятеро людей, серед них — 14-річна дівчинка.

Оновлено о 19:05. Кількість загиблих через удар по Харкову зросла до шести, повідомив Синєгубов.

Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Під завалами та на верхніх поверхах пошкоджених будинків можуть бути люди. Інформація оновлюватиметься.