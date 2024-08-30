Путін їде до Монголії, яка є членом Міжнародного кримінального суду. Україна просить його арештувати

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Очільника РФ Путіна запевнили, що під час візиту до Монголії його не арештують. Країна визначає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, а тому мала б виконувати ордер на арешт Путіна.

Про це пише Bloomberg.

Візит Путіна 3 вересня до Монголії стане першим візитом лідера Росії до країни-члена Міжнародного кримінального суду після того, як суд видав ордер на його арешт за викрадення дітей з окупованих територій України.

Коли речника Кремля Дмитра Пєскова запитали, чи надала Монголія гарантії, що не виконає ордер МКС, він відповів: «У нас немає такої проблеми».

Журналісти Bloomberg також наводять думку близького до Кремля політичного консультанта Сергія Маркова, який зазначає, що перед усіма закордонними поїздками весь спектр переговорного формату узгоджується заздалегідь. І країна, у яку їде Путін, «дає 100% гарантії, що ні Путіна, ні когось із членів делегації не затримають».

Однак раніше Путін не зважувався на подібні візити. Він пропустив минулорічний саміт у Південній Африці лідерів БРІКС. Також Путін не поїхав на саміт «Великої двадцятки» (G20) у 2023 році в Індію, хоча вона навіть не є членом Міжнародного кримінального суду.

Реакція України

У Міністерстві закордонних справ України закликали Монголію виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт і передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

«Українська сторона сподівається, що Уряд Монголії усвідомлює той факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем. На його арешт за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до Російської Федерації видано ордер Міжнародним кримінальним судом, юрисдикція якого визнається Монголією», — йдеться у заяві МЗС.