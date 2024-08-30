За рік кількість користувачів ChatGPT подвоїлася

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Понад 200 мільйонів людей щотижня використовують чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT від компанії OpenAI.

Про це речниця OpenAI Тая Крістіансон розповіла The Verge.

Ця цифра вдвічі перевищує кількість активних щотижневих користувачів ChatGPT, про які компанія повідомляла в листопаді 2023 року.

Минулого року багато експертів вважали, що ChatGPT показує найбільше зростання серед інтернет-застосунків усіх часів.

З моменту запуску ChatGPT наприкінці 2022 року компанії Google, Microsoft і Meta теж запустили власні чат-боти чи помічників на основі ШІ. За даними The Information, помічник з ШІ від Meta має щонайменше 400 мільйонів активних користувачів щомісяця і 40 мільйонів щодня.