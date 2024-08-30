«КримSOS»: На півострові викрали щонайменше 65 людей після окупації

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За 10 років анексії Росією Кримського півострова щонайменше 65 людей стали жертвами насильницьких зникнень, доля і місце перебування 21 з них досі невідомі, шістьох громадян знайшли мертими. До викрадень можуть бути причетні учасники незаконного збройного формування «Самооборона Криму», ексспівробітники СБУ у Криму, Федеральної служби безпеки РФ, правоохоронці та підрозділи транспортної міліції Росії.

Про це повідомив аналітик правозахисної організації «КримSOS» Євген Ярошенко.

Серед зниклих безвісти: Іван Бондарець, Валерій Ващук, Василь Черниш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зінєдінов, Ескендер Ібраїмов, Іслам Джеппаров, Джевдет Іслямов, Ескендер Апселямов, Федір Костенко, Мухтар Арісланов, Серлан Анієв, Арлен Шалієв, Арлен Салієв, Аблязов Е. Ю, Гайдай Л. С., Павленко Т. М.

Насильницько зникають не лише ті, хто чинить спротив російськоій окупації та займаються суспільно-політичною діяльністю. Це стосується і тих громадян, які вчинили злочин і були затримані правоохоронцями окупаційної влади з порушенням прав людини.

За словами Ярошенка, йдеться про випадки, коли не інформують про причини арешту і не висувають звинувачень, обмежують допомогу адвоката, тортурами змушують визнати провину.

Зазначається, що українські правоохоронці розслідують факти насильницьких зникнень громадян на півострові. Вони кваліфікують дії причетних до зникнень за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

порушення законів і звичаїв війни;

незаконне позбавлення волі чи викрадення людини;

умисне вбивство.

Ефективному слідсту стає на заваді тимчасова відсутність українського урядового контролю над Кримом, практична неможливість родичів чи свідків їздити на підконтрольну територію через повномасштабну війну та їхні страхи за свою безпеку.

На окупованому півосторві з початку 2024 року за політичними мотивами заарештували 92 людей, 46 з них — кримські татари. Загалом за період окупації в Криму налічують 356 політичних вʼязнів і переслідуваних за кримінальними «справами», 222 із них — представники кримськотатарського народу.

У червні цього року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що Росія систематично порушувала права людини в тимчасово окупованому Криму.